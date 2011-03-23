Мораторій сприяє усе більшому розвитку тіньового обігу землі – Калетник

Існування мораторію на продаж сільськогосподарських земель сприяє все більшому розвитку тіньового обороту землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час парламентських слухань "Земля в українській долі: ситуація в земельній сфері, законодавче забезпечення земельних стосунків і практика його реалізації" заявив голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних стосунків Григорій КАЛЕТНИК.

За його словами, наявність мораторію увійшла до протиріччя з чинними нормами законів і породила серйозні проблеми. "Є державні потреби, які не вирішують, враховуючи дію мораторію, але є охочі продати свої земельні ділянки, і ці охочі - наші люди", - підкреслив Г.КАЛЕТНИК.

Він сказав, що зараз є дуже багато селян, які не мають можливості обробляти свої землі, і вони повинні мати можливість продати таку землю.

За словами Г. КАЛЕТНИКА, 30% з 6,9 млн. осіб, які мають паї, це пенсіонери, які "не можуть тягнути плуг". "Тому держава повинна дати їм можливість розпорядитися своєю власністю і отримати хоч якусь вигоду", - додав він.

Водночас за словами народного депутата, забезпечити таку вигоду держава повинна не за допомогою "дикого ринку землі", а за допомогою дії законів, щоб одним було вигідно продати ці землі, а іншим - купити.