В Україні на продаж можуть виставити 2,75 млн. га землі

З відміною мораторію на продаж сільськогосподарських земель у 2012 році на продаж може бути виставлено 2 млн. 750 тис. га розпайованих земель.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства Микола БЕЗУГЛИЙ у ході парламентських слухань "Земля в українській долі: ситуація в земельній сфері, законодавче забезпечення земельних стосунків і практика його реалізації".

"Уже в 2012 році, за умови прийняття необхідного ряду законів, до обороту земельного ринку може бути залучено до 10% розпайованих земель, а це 2 млн. 750 тис. га. Кількість трансакцій складатиме 670 тисяч, вартість сплаченого мита у продажу цих земель - 312 млн. грн.", - сказав він.

Нагадаємо, для введення обороту сільгоспземель необхідно ухвалити два основні законопроекти - "Про ринок земель" і "Про державний земельний кадастр". Крім того, до кінця поточного року планують ухвалити законопроекти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з посилення контролю над використанням земель", "Про консолідацію земель сільгосппризначення", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо застави прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення".