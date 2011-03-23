В Україні може бути продано 2,75 млн. га землі

16:36, 23 березня 2011
Агро
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З відміною мораторію на продаж сільськогосподарських земель у 2012 році на продаж може бути виставлено 2 млн. 750 тис. га розпайованих земель.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив виконуючий обов`язки міністра аграрної політики і продовольства Микола БЕЗУГЛИЙ у ході парламентських слухань «Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин і практика його реалізації».

«Вже у 2012 році за умови ухвалення необхідної низки законів до обороту земельного ринку може бути залучено до 10% розпайованих земель, а це 2 млн. 750 тис. га. Кількість трансакцій становитиме 670 тисяч, вартість сплаченого мита при продажу цих земель – 312 млн. грн.», – сказав він.

Нагадаємо, для введення обороту сільгоспземель необхідно прийняти два основні законопроекти – «Про ринок земель» і «Про державний земельний кадастр». Крім того, до кінця поточного року планується прийняти законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з посилення контролю за використанням земель», «Про консолідацію земель сільгосппризначення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо застави прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення».

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