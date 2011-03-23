У Черкаській області подорожчали овочі, подешевшали – м’ясо птиці та яйця

На споживчому ринку Черкаської області у лютому 2011 року найбільше подорожчали овочі, подешевшали - м'ясо птиці і яйця.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, загалом на споживчому ринку області в лютому ціни на продукти харчування і безалкогольні напої знизилися на 0,1%. Алкогольні напої виросли в ціні на 1,5%.

Найбільше подешевшали м'ясо птиці і яйця - на 7% і 5,8% відповідно. Також знизилися ціни на свинину, тваринні жири, молоко, цукор, кисломолочну продукцію, сири - 0,2-1,4%.

Водночас на 4,1% подорожчали овочі, на 0,5-2,95% - гречка, рис, рослинна олія і вершкове масло, маргарин, хліб, яловичина.

Тарифи на електроенергію підвищилися на 6,8%, плата за холодну воду збільшилася на 2,3%, за каналізацію - на 1,4%, за центральне опалення - на 0,7%.

У сфері охорони здоров'я ціни на фармацевтичну продукцію зросли на 1%.

Плата за утримання і виховання дітей у дошкільних установах підвищилася на 10%. Ціни на транспорт в цілому по області виросли на 2,7%, що в основному зумовлено ростом вартості перевезень пасажирським залізничним транспортом на 9,2%, подорожчанням палива і мастильних масел на 4,9%, а також підвищенням вартості перевезень пасажирським автодорожнім транспортом на 2,6%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін у Черкаській області в лютому 2011 року склав 100,4%, з початку року - 101,3%.