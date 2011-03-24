Керівництво Лук'янівського ринку заявляє, що не планує закривати його на реконструкцію з 1 квітня

Керівництво столичного Лук`янівського ринку заявляє, що не планує закривати його на реконструкцію з 1 квітня. Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства, посилаючись на слова директора ринку Олексія РОПОТАНА.

«Незрозуміло, з яких джерел поширилася інформація про закриття ринку на реконструкцію. Керівництву ні про яку реконструкцію нічого невідомо. Ситуація з чутками про закриття ще більше дивна, якщо враховувати, що два роки тому ми, за власні кошти, провели майже повну капітальну реконструкцію цілісного майнового комплексу Лук`янівського ринку, яка включала в себе реконструкцію торгових місць, навісів, і ремонт інших об`єктів. Тому робити будь-яку реконструкцію зараз невигідно нікому - ні споживачам, ні державі, ні людям, які торгують на ринку - більш ніж 500 торгових місцях. Сподіваємося, що ми зможемо спокійно працювати і далі, а чутки залишаться тільки чутками», - повідомив О.РОПОТАН.

За інформацією компанії, підприємці, які працюють на ринку, кажуть, що з джерел, близьких до КМДА, надійшла інформація про можливе закриття ринку на реконструкцію з 1 квітня цього року. Десятки тисяч киян стурбовані чутками про можливе закриття з 1 квітня ц.р. на реконструкцію продуктового ринку столиці - Лук`янівського. «Стурбованість людей зрозуміла, оскільки Лук`янівський ринок - місце для покупок свіжих овочів, фруктів, м`яса для багатьох киян, які живуть не тільки в Шевченківському районі, а й в інших районах міста, оскільки він зручно розташований на вузловій транспортній розв`язці і поруч з ключовою перехідною станцією метро », - відзначили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Комплекс Лук`янівського ринку (м. Київ) - історичне місце, яке існує понад 125 років. На сьогодні комплекс включає магазини, м`ясний і молочний павільйон, перукарню, лабораторію, кафе-їдальню. На ринку розташовано понад 500 торговельних місць для підприємців і сільгоспвиробників.