В Івано-Франківську підвищено плату за харчування в дитсадках

Івано-Франківська міська рада підвищила розмір плати для батьків за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах.

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківській міській раді.

Зокрема, плату підвищено на 1,8 грн., - з 6,20 грн. до 8 грн. - за одне відвідування на день для дітей віком від трьох до семи років та на 1,25 грн., - з 4 грн. до 5,25 грн. - за одне відвідування на день для дітей від одного до трьох років.

Водночас міська рада звільнила від плати за харчування дітей пільгових категорій, а плата за харчування для дітей із багатодітних сімей становить 50% від затвердженої суми.

За інформацією Управління освіти Івано-Франківського міськвиконкому, батьки платять лише половину суми, необхідної для харчування дітей у дошкільних закладах, другу половину виділяє для цих цілей міський бюджет.

Довідка УНІАН. У 2011 році Івано-Франківська міськрада передбачила 6,07 млн. грн. на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Нині у 27 дошкільних закладах міста перебуває понад 7 тис. дітей.