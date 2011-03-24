Влада Польщі проведе розслідування щодо можливої змови продавців цукру

Варшава. Влада Польщі вирішила перевірити можливість цінової змови продавців цукру у Польщі через його подорожчання у магазинах майже удвічі.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відповідне розслідування почала Адміністрація захисту споживачів і конкуренції (UOKiK) після звернення міністра сільського господарства Польщі Марка САВИЦЬКОГО.

Коментуючи подорожчання цукру в Польщі з близько трьох до майже семи злотих за кілограм (1 дол. - 2,9 злот.), міністр сказав, що на світових ринках у лютому цього року цукор подешевшав. За його даними, тонна цукру на Лондонській біржі 23 лютого з постачанням у травні коштувала близько 700 доларів, а з постачанням у серпні - 680 доларів, що на 6% і 9% відповідно менше, ніж на 9 лютого.

Водночас, за даними Головного управління статистики Польщі, минулого місяця цукор в країні подорожчав майже на 10%.

М. САВИЦЬКИЙ, якого цитують польські медіа, повідомив, що жителі Польщі щорічно споживають близько 1,6 млн. тонн цукру, 15% якого імпортується. Він зазначив, що наявних в Польщі запасів повністю вистачає для задоволення попиту.

Голова польського уряду Дональд ТУСК, коментуючи ситуацію, запевнив, що влада зробить усе можливе, щоб припинити спекуляції. "Жарти закінчилися. Знаходитимемо усі доступні методи, щоб там, де це можливо, ціни не були наслідком такої вульгарної і безпардонної спекуляції", - сказав він.

У той же час прес-секретар UOKiK Малгожата ЧЕЛОХ сказала, що адміністрація зможе застосувати санкції проти продавців лише за умови, якщо будуть виявлені докази цінової змови.

"Ми не адміністрація за цінами. У ринковій економіці гра попиту і пропозиції визначає ціну, і в ці стосунки не може втручатися адміністрація", - сказала вона.

За даними польських медіа, у сусідній з Польщею Німеччині кілограм цукру коштує 2,6 злотого, тоді як середня ціна в польських магазинах у середині березня була 4 злот./кг.

Деякі магазини навіть ввели обмеження на продаж цукру: не більше 10 кг за одну купівлю, а в Інтернеті з`явилися продавці гуртових партій цукру, які привозять його з Німеччини і Великобританії.