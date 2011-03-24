У Тернополі відкриють 17 магазинів, де торгуватимуть тільки виробники

У Тернополі для здешевлення продуктів харчування відкриють 17 магазинів, у яких торгуватимуть тільки виробники з районів області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова обласної державної адміністрації Валентин ХОПТЯН.

"Кожен з магазинів представлятиме окремий район області (усього в Тернопільській області 17 районів - УНІАН), ці магазини діятимуть на постійній основі, і продукцію в них можна буде придбати за цінами виробника", - сказав В. ХОПТЯН.

Він повідомив, що під час зустрічі з міським головою Тернополя Сергієм НАДАЛОМ уже обговорив питання виділення 17 майданчиків під будівництво таких об`єктів.

"Ці магазини матимуть сучасний вигляд. Над їх проектуванням зараз працюють фахівці управління архітектури і містобудування", - повідомив В. ХОПТЯН.

С. НАДАЛ підтвердив готовність міста надати ділянки для таких магазинів. При цьому мер зазначив, що виділенню землі передуватиме конкурс і розгляд цього питання на сесії. С. НАДАЛ також повідомив, що поки жоден з районів щодо виділення ділянки під будівництво магазину в мерію не звертався.