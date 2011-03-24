Підприємства Чернігівської обл. з початку року не виготовляли гречку

З початку року переробні підприємства Чернігівської області не виготовляли гречану крупу, так само немає її залишків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні колегії облдержадміністрації повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку ОДА Анатолій МАКСАК.

За його інформацією, в 2010 році гречану крупу в регіоні виробляли тільки два підприємства.

"Виробництво практично відсутнє, оскільки на місцевих переробних підприємствах немає високотехнологічного обладнання для виробництва гречаної крупи", - сказав А. МАКСАК, уточнивши, що майже на 100% Чернігівська область використовує привізну гречану крупу з Сумської, Харківської та Київської областей.

У минулому році на одного жителя області вироблено 6,5 кг зерна, а в перерахунку без урахування гречки на насіння - 3,5 кг, що майже в два рази більше фізіологічних норм споживання цього продукту. Проте цього року в Чернігівській області планують розширити посівні площі під гречкою на 20%, або на 3,4 тис. га.

За даними Держінспекції з контролю за цінами, станом на 10 березня ц.р. середній рівень роздрібних цін на крупу гречану на підприємствах торгівлі Чернігівської області становив 15 грн. /кг (по Україні - 14,62 грн.).