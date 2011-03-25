Мінекономрозвитку та торговельні мережі підпишуть меморандум про взаєморозуміння

На наступному тижні буде підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та ключовими торговельними мережами, у якому будуть відображені домовленості та враховані пропозиції торговельних мереж.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку, яке розміщене на урядовому порталі.

Зокрема повідомляється, що на доручення прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Вадим КОПИЛОВ провів нараду з представниками торговельних мереж щодо дотримання термінів розрахунків за соціально значущі товари.

Під час наради було зазначено, що уряд вживає заходи для недопущення необґрунтованого зростання цін на продовольчі товари. У той же час роздрібні торговельні мережі порушують строки розрахунків за поставлені товари, нав’язують неприйнятні умови співпраці, існує велика дебіторська заборгованість, що у свою чергу призводить до здорожчання товарів. Зокрема, існують факти розрахунків торговельними мережами за хлібобулочні вироби до 65 днів.

Як зазначив В. КОПИЛОВ, для врегулювання питання здійснення розрахунків суб’єктів торговельної діяльності з постачальниками хліба та інших соціально значущих товарів необхідно встановити термін не більше як 10 днів. «Треба вийти на те, щоб розрахунки були не більше 10 днів за цією групою товарів. Я хотів би, щоб у нас існував принцип строгості, але справедливості... Нам необхідні єдині правила торгівлі», - наголосив він.

Ця ідея була підтримана і представниками торговельних мереж.

Перший заступник міністра зазначив, що на сьогодні такий термін розрахунків є обґрунтованим, адже знизилися відсоткові ставки кредитів банків (16-18% поточного року проти 28-30% у 2010 році). «Тенденція зі скорочення відсоткової ставки кредитів продовжується, і прогнозується, вже найближчим часом вона знизиться до 12-14%», - сказав він.