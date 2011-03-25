ЗАТ «Сармат» переіменовано у ПАТ «Міллер Брендз Україна»

У Донецьку закрите акціонерне товариство "Сармат" перейменовано у приватне акціонерне товариство "Міллер Брендз Україна".

Як передає кореспондент УНІАН, про це учора на прес-конференції в Донецьку повідомив генеральний директор підприємства Ігор ТИХОНОВ.

За його словами, у березні 2011 року завершився процес інтеграції ЗАТ "Сармат" в структуру одного з лідерів світового ринку пивоваріння - компанії SABMiller plc.

За час, що пройшов з моменту придбання української компанії міжнародним пивним гігантом в липні 2008 року, на донецькому підприємстві була здійснена комплексна модернізація виробничих потужностей і впроваджені корпоративні схеми управління і організації бізнесу. Свідченням успішного закінчення процесів реорганізацій стало присвоєння компанії нової назви - "Міллер Брендз Україна".

І. ТИХОНОВ зазначив, що ПАТ "Міллер Брендз Україна" сьогодні входить в четвірку лідерів національного пивного ринку, з особливо сильними позиціями в Східному регіоні країни. За його словами, на донецькому підприємстві мають намір активно розвивати портфель брендів компанії у бік його подальшої преміумізації.

Гендиректор повідомив, що на донецькому пивзаводі було налагоджено виробництво ряду ліцензійних брендів: Velkopopovick Kozel, "Золота бочка", Amsterdam Mariner.

Довідка УНІАН. ПАТ "Міллер Брендз Україна" (до 2011 р. ЗАТ "Сармат"; до 2001 р. ЗАТ СП "Донецький пивоварний завод") - пивоварна компанія, виробничі потужності якої розташовані в м. Донецьку. З липня 2008 р. - дочірнє підприємство групи SABMiller plc, яка придбала 99,84% акцій ЗАТ "Сармат". Серед брендів, які просуває компанія в Україні, є як локальні (лінійка "Сармат"), так і відомі міжнародні бренди: Miller Genuine Draft (імпортується), "Золота Бочка" (російський преміум-бренд: виготовляють у Донецьку за ліцензією), Velkopopovick Kozel (чеський преміум-бренд: виготовляють у Донецьку за ліцензією), Amsterdam Mariner (голландський бренд, виготовляють в Донецьку за ліцензією).

ПАТ "Міллер Брендз Україна" є частиною міжнародної компанії SABMiller plc.

SABMiller plc - одна з найбільших у світі пивоварних компаній (№2). Компанія володіє півторасотнями підприємств у 75 країнах світу, які виготовляють понад 210 млн. гектолітрів пива на рік. Шість брендів групи SABMiller входять до топ-50 світових брендів, серед них Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft, Grolsch та інші. SABMiller plc має лістинг на фондових біржах Лондона і Йоханнесбурга.