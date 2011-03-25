У Житомирській області озимі зернові підживлено на 44,0 тис. га

У Житомирській області озимі зернові культури підживлюють на площі 44,0 тис. га - на 36%.

Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомили у Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Зазначають, що за даними управління у регіоні з кожним днем збільшуються темпи робіт аграріїв на весняному полі.

На 23 березня цього року по області озимі зернові культури підживлюють на площі, яка на 38 тис. га більша від відповідного періоду минулого року.

Завершено ці роботи в сільськогосподарських підприємствах Ружинського району, 78% площ під озиминою зерновою підгодовано у Бердичівському, 68% - в Андрушівському і Брусилівському, 58% - у Попельнянському районах.

За результатами обстеження, 92% площ озимих зернових культур у хорошому і задовільному стані (минулого року було на цю дату - 89% ).

Сільськогосподарські підприємства області також забезпечені насінням ярових зернових культур на 103%, з них на 96%- насінням високих репродукцій.

За прогнозними показниками, посівна площа під урожай 2011 року по сільськогосподарських підприємствах Житомирщини складе більше 310,0 тис. га. Зокрема, ярової пшениці очікують посіяти близько 30,0 тис. га (на 9,0 тис. га більше ніж 2010 року). Передбачають розширити площу посіву ярових зернових і зернобобових культур на 5,0 тис. га, гречки - на 8,5 тис. га, кукурудзи на зерно - на 9,0 тис. га, цукрового буряка майже на 5,0 тис. га.