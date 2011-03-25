Розбиратися з причинами загибелі риби на Кременчуцькому водосховищі буде ГПУ - Злочевський

Київ. 25 березня. УНІАН. Розбиратися з причинами загибелі риби на Кременчуцькому водосховищі буде Генеральна прокуратура.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Він зазначив, що на прохання Мінекології усі документи у цій справі передані з Полтавської обласної в Генеральну прокуратуру.

"Тепер ніяка, ні місцева влада, ні якісь місцеві князьки не зуміють на когось натиснути. І ми дізнаємося правду", - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що результати розслідування можуть бути вже через тиждень. "Я прошу ще один тиждень, і ми з вами отримаємо жорсткі факти і конкретні рішення", - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство екології і природних ресурсів звинуватило Державне агентство рибного господарства в масовій загибелі риби на Кременчуцькому водосховищі.

Голова Державного агентства водних ресурсів Василь СТАШУК зазначив, що раніше було здійснено аварійне скидання води з цього водосховища за рішенням міжвідомчої комісії, до складу якої входить у тому числі і Держагентство рибного господарства.

Водночас перший віце-мер Кременчука Андрій ЛЬОХОВИЙ 17 березня заявив, що в Кременчуцькому водосховищі не спостерігається масового замору риби.

Він вважає, що ажіотаж навколо цього питання роздули телеканали.

Нагадаємо, згідно з повідомленнями ЗМІ, у березні на Кременчуцькому водосховищі під льодом задихнулися близько 16 млн. мальків.