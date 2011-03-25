Обсяг реалізації зерна у Криму виріс на 73%

У січні-лютому 2011 р. сільськогосподарські підприємства Криму (окрім малих) реалізовали в усіх напрямах 53,3 тис. тонн зернових культур, що на 73,0% більше порівняно з січнем-лютим 2010 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у тому числі об'єм реалізації пшениці склав 31,8 тис. тонн (у 2,1 разу більше), ячменю - 3,16 тис. тонн (на 65,5% менше), кукурудзи - 8,5 тис. тонн (у 14,4 разу більше).

У січні-лютому 2010 р. середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували товаровиробникам підприємства, які займаються зберіганням і переробкою зерна, склала 1638,2 грн. за 1 тонну, у тому числі на пшеницю - 1563,9 грн. за 1 тонну (у січні-лютому 2010 р. відповідно 1102,3 грн. і 1060,4 грн. за 1 тонну).

Середня ціна реалізації зернових культур сільгосппідприємствами у січні-лютому 2011 р. склалася на рівні 1629,3 грн. за тонну, що на 32,5% більше, ніж у січні-лютому 2010 р. У тому числі середня ціна реалізації пшениці склала 1397,0 грн. за 1 тонну, або на 39,9% більше, ніж у січні-лютому 2010 р.