Чорногорія зацікавлена в імпорті українського борошна

Посольство України в Чорногорії звернулося до зацікавлених українських підприємств щодо можливого постачання борошна у Чорногорію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Ради підприємців при Кабінеті міністрів, у повідомленні посольства зазначають, що Чорногорія є залежною від імпорту продуктів, а саме борошна, з Сербії. Останніми роками імпорт зернових і пшениці в країну складав 80-100 тис. тонн загальною вартістю до 40 млн. євро. 90% усього об'єму постачали з Сербії.

Проте кілька днів тому сербський уряд схвалив рішення про заборону експорту борошна, у тому числі в Чорногорію, яка є одним з головних споживачів цієї продукції.

Згідно із заявою Міністерства сільського господарства Чорногорії, країна має приблизно 2-3 тижневий запас борошна.

Нагадаємо, на сьогодні постачання зерна з України за міждержавними контрактами здійснюють поза квотами, введеними на експорт зерна.