Кабмін запропонував парламенту ввести експортні мита на зерно замість квот - джерело

Кабінет міністрів України має намір запропонувати Верховній Раді ввести експортні мита на зерно замість квотування експорту.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Зокрема, повідомив співрозмовник агентства, відповідний законопроект розробило Міністерство фінансів і він був схвалений на засіданні уряду 21 березня.

Документом пропонують ввести експортні мита на: пшеницю, суміш пшениці і жита, полбу - 9%, ячмінь - 14%, кукурудзу - 12%.

Разом з цим, 23 березня на засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення ще раз проаналізувати можливі негативні наслідки від введення експортних мит.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що уряд України продовжує вивчати питання про доцільність продовження дії квот на експорт зерна.

При цьому він зазначив, що також вивчають питання про доцільність заміни квотування експорту введенням експортних мит.

Довідка УНІАН. 4 жовтня 2010 року Кабінет міністрів встановив до кінця року квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в об`ємі 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн., гречки - 1 тис. тонн.

8 грудня 2010 р. режим квотування був продовжений до кінця березня 2011 року, а розмір квот збільшений на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшений на 500 тис. тонн - до 1 млн. тонн, кукурудзи - на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 січня 2011 року М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.

22 лютого він повідомив, що Міністерство аграрної політики і продовольства планує дати остаточну відповідь щодо ситуації з квотуванням зерна у першій декаді березня, після того, як буде завершений аналіз залишків зерна в Україні.

Зернотрейдери Євросоюзу і США висловлюють стурбованість у зв`язку з втручанням держави у роботу зерноринку, введенням квот і непрозорим їх розподілом.