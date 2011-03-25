У Кіровоградській області ринковий продаж сільгосппродуктів зріс на 48%

У січні-лютому 2011 року продаж сільськогосподарських продуктів на ринках Кіровоградської області зріс на 47,9%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, при цьому ціни знизилися на 0,3%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Продукти тваринного походження подешевшали на 4,5%, їх продаж збільшився на 60,2%.

Продаж продуктів рослинництва збільшився на 20,3% при зростанні цін на 22%.

У січні-лютому 2011 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на ринках області подешевшали м`ясопродукти - на 7,9% (сало свиняче - на 42,5%, свинина - на 8,9%), яйця - на 0, 3%.

Водночас, подорожчали хлібні вироби - на 46%, круп`яні - на 56,7%, картопля - на 23,3%, овочі - на 21,1% (у тому числі капуста - на 37,6%, часник - на 47,4%, цибуля - на 16,6%). Фрукти і ягоди подорожчали на 27,6%, цукор - на 2,5%, соняшникова олія – на 34,1%, молочні продукти - на 31,3%.