Держземагентство пропонує обмежити продаж сільгоспземель 0,9-2,1 тис. га в одні руки

Державне агентство земельних ресурсів пропонує обмежити продаж ділянок сільськогосподарського призначення розміром 0,9-2,1 тис. гектарів на одну людину.

Про це йдеться у допрацьованій редакції законопроекту «Про ринок земель», текст якого розміщений на сайті відомства.

Згідно з документом, земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть продаватися громадянам Україна в розмірах, що не перевищують граничну максимальну загальну площу земельних ділянок у приватній власності однієї людини для ведення товарного сільгоспвиробництва у відповідному природно-сільськогосподарському регіоні.

Пропонується встановити максимальну загальну площу земельних ділянок у приватній власності однієї людини для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у Поліссі – у розмірі 1,5 тис. га, у лісостепу – 1750 га, у степу (посушлива, суха) – 2,1 тис. га, у карпатській гірській області – 900 га, у кримській гірській області – 1,1 тис. га.

Законопроектом передбачається заборонити державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, якщо вона приведе до перевищення граничної максимальної загальної площі земельних ділянок у приватній власності однієї людини (окрім успадковування земельних ділянок).

Як повідомляв УНІАН, раніше планувати ввести обмеження на придбання землі в одні руки в розмірі від 300-400 га до 2-3 тис. га залежно від агрокліматичної зони.