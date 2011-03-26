Держземагентство пропонує надати право на купівлю сільгоспземель лише українцям із спецосвітою
Державне агентство земельних ресурсів пропонує надати право на купівлю сільськогосподарських земель лише громадянам України, які мають сільськогосподарську освіту або займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва.
Про це йдеться в допрацьованій редакції законопроекту «Про ринок земель», розміщеній на сайті відомства.
Згідно з документом, право на купівлю сільгоспземель також матиме держава в особі державної спеціалізованої установи або територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування.
У законопроекті зазначається, що іноземні громадяни не можуть набувати у власність сільгоспземлі за цивільно-правовими угодами. При цьому іноземні громадяни, які після набуття чинності цього закону набули право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, зобов`язані провести їх відчуження протягом року від дати набуття.
Крім того, юридичні особи, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення й набули статус іноземної особи шляхом збільшення в їх статутному капіталі частки іноземних осіб, зобов`язані провести відчуження ділянки протягом року від дати набуття іноземною особою частки в статутному капіталі, внаслідок чого частка іноземних осіб перевищила 10% статутного капіталу.
У законопроекті визначається, що право власності на землю, яка не була відчужена у встановлений термін, примусово припиняється на підставі рішення суду за позовом центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики. Такі землі переходять у власність державної спеціалізованої установи.
Як повідомляв УНІАН, у попередній редакції законопроекту «Про ринок земель» право на набуття земель сільськогосподарського призначення надавалося лише громадянам України й державі в особі спеціалізованої установи або органів місцевого самоврядування.