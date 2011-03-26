Томенко: запропонована владою земельна реформа може викликати значні масові протести

Революційна версія земельної реформи може спричинити найбільші масові протести за час діяльності нинішньої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, перебуваючи з робочим візитом на Черкащині.

За словами М.ТОМЕНКА, земельна реформа, в тому вигляді, як її пропонує влада, може стати однією з найбільш конфліктних, оскільки зняття мораторію з продажу землі та повна свобода у купівлі-продажі землі сільськогосподарського призначення має мінімальну підтримку у суспільстві.

Іншою проблемою земельної реформи, на переконання віце-спікера, є те, що «невідомо хто її проводить і буде нести відповідальність за її виконання».

За словами М.ТОМЕНКА, той факт, що на парламентських слуханнях щодо земельної реформи це питання доповідав перший заступник міністра АПК та промисловості, говорить про те, що влада, водночас, хоче легалізації вільного продажу землі, але боїться можливих наслідків після прийняття такого рішення. "Революційна версія земельної реформи може спричинити найбільші масові протести за час діяльності нинішньої влади», - сказав М.ТОМЕНКО.

Так само, додав він, викликає багато питань і пенсійна реформа, яка наразі зводиться до простого підвищення пенсійного віку. М.ТОМЕНКО наголосив, що за соціологічними дослідженнями, цю реформу не підтримують майже 90% населення України. «Великі питання стосовно пенсійної реформи, оскільки відтермінування її розгляду у Верховній Раді означає, що Президент і уряд відмовилися від попередньої версії, водночас, яка нова версія реформа поки є невідомим», - зазначив М.ТОМЕНКО.