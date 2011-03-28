Росія завершила інспекцію українських рибопереробних підприємств

Фахівці Россільгоспнагляду завершили інспекцію дев`яти українських рибопереробних підприємств на відповідність ветеринарно-санітарним вимогам і нормам Російської Федерації з метою надання права експорту продукції в країни Митного союзу. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. Інспекцію почали 14 березня ц.р. Були проінспектовані ТОВ "Торговий Дім "Фаворит"(АР Крим), ТОВ НВП "Схід" (АР Крим), ТОВ "Вінницький завод пакувальних виробів "ВІНТАР" (Вінницька обл.), ТОВ "Море-2007" (Дніпропетровська обл.) , ПП "Руметаль" (Дніпропетровська обл.), ПАТ "Виробниче об`єднання "Одеський консервний завод" (Одеська обл.), ВАТ "Очаківський рибоконсервний комбінат" (Миколаївська обл.), ТОВ "Фінвал-2006" (Черкаська обл.) та ТОВ "Альфа-етекс" (Черкаська обл.).

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