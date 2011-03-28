"Астарта" планує збільшити площу посівів на 26%

Агропромисловий холдинг "Астарта-Київ" планує збільшити площу посівів на 26%, в порівнянні з минулим роком, - до більш як 160 тис. га, у тому числі понад 45 ти. га цукрових буряків.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Крім того, проводиться контрактація цукрових буряків на площі близько 14 тис. га в зоні бурякосіяння цукрових заводів.

Відзначають, що виробничі підрозділи "Астарта-Київ" повністю готові до посівної кампанії, яка розпочнеться в останній декаді березня - початку квітня. Зокрема, в необхідному обсязі придбані і доставлені в господарства насіння основних культур, мінеральні добрива, а також створені необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів. Суттєво оновлено парк сільськогосподарських машин: для нового виробничого сезону закуплено 86 тракторів і 23 комбайнів, а також 338 одиниць сільськогосподарських агрегатів.

Фахівці холдингу відзначають, що озимі на площі близько 45 тис. га перезимували добре і знаходяться у відмінному стані. Таким чином, загальна площа посівів холдингу в цьому році складе понад 205 тис. га.

Довідка УНІАН. "Астарта-Київ" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, лідер цукрової та сільськогосподарської галузей України, що об`єднує п`ять регіональних підрозділів, три з яких розташовані у Полтавській області: ТОВ "Полтавазернопродукт", ТОВ АФ "ім. Довженка" і ТОВ "Добробут", один у Вінницькій області - ТОВ «Хмельницьке» і один у Хмельницькій області - ТОВ "Волочиськ-Агро".