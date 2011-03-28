У Вінницькій області розпочали посівну

У Вінницькій області розпочали комплекс весняно-польових робіт.

Про це УНІАН повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької облдержадміністрації.

За словами начальника головного управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації Анатолій ПАВЛІЧЕНКА, підготовка до проведення весняно-польових робіт в області в 2011 році, в порівнянні з минулим роком, поліпшилась. Цьому також сприяла кліматична ситуація і поліпшення фінансових можливостей аграріїв.

Посівну кампанію вже розпочали у 7 з 27 районів.

Станом на кінець березня 2011 року ситуація на полях стабільна. Озимі зернові колосові знаходяться в доброму стані, слабких і розріджених посівів всього 10,4 га (2,5%).

Підживлено озимих культур і багаторічних трав на даний момент 93%.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області яровими зерновими в 2011 році планують засіяти 442 тис. га (на 18 тис. га більше, ніж у 2010 році), технічних культур буде посіяно на 23 тис. га більше і кормових культур майже на 19 тис. га більше. За цими трьома групами культур в області буде на 62 тис. га посіяно більше, ніж у минулому році. У Вінницькій області загальна посівна площа в 2011 році складе 1 млн. 588 тис. 600 га.

На території Вінницької області близько 2 млн. га сільськогосподарських земель.