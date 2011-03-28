Пиво подорожчає на 12-15% - учасник ринку

Найближчим часом ціна пива на торгових полицях зросте як мінімум на 12-15%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив генеральний директор пивоварної компанії «Міллер Брендз Україна» (Донецьк) Ігор ТИХОНОВ 25 березня ц.р. на прес-конференції в Донецьку.

За його даними, з січня цього року виробники солоду в Україні підвищили ціну на свою продукцію на 50%.

«Через дуже спекотне літо минулого року в Україні був неврожай солоду, і його виробники задерли ціну на 50%, тому подорожчання нашої продукції не уникнути, - пояснив І.ТИХОНОВ і додав: - Збільшення на 50% ціни на солод призводить до підвищення ціни на пиво на 12-15%».

Крім того, гендиректор підприємства зазначив, що складовими собівартості виробництва пива також є витрати на тару, бензин, воду, електроенергію і т.д., а в даний час в Україні вже зростають ціни або очікується їх підвищення майже на ці всі компоненти вартості пива.

«Нафта, продукти нафтохімії дорожчають, тому й ПЕТ-пляшка дорожчає. Скло дорожчає через енергетику. Хоча чіткого пояснення у виробників немає, чому зростає вартість скла. Тут є елементи монополізму, є великі постачальники, які просто диктують ціни .... Бензин - я взагалі не кажу ... », - сказав І. ТИХОНОВ. Тому, підкреслив він, «прогноз ринку на наступний рік будувати складно».

Також гендиректор пивзаводу зазначив, що підприємство несе на собі цей тягар зростання цін і знаходиться в умовах дуже жорсткої конкуренції. «Була б наша воля - ми підняли б ціну на пиво на 20-25%, але, на жаль, не можемо», - сказав І.ТИХОНОВ.

Довідка УНІАН. ПАТ «Міллер Брендз Україна» (до 2011 р. - ЗАТ «Сармат»; до 2001 р. - ЗАТ СП «Донецький пивоварний завод) - пивоварна компанія, виробничі потужності якої розташовані в Донецьку. З липня 2008 р. - дочірнє підприємство групи SABMiller plc, яка придбала 99,84% акцій ЗАТ «Сармат».

Серед брендів, що просуваються компанією в Україні, є як локальні (лінійка «Сармат»), так і відомі міжнародні бренди: Miller Genuine Draft (імпортується), «Золота Бочка» (російський преміум-бренд, виготовляють у Донецьку за ліцензією), Velkopopovicky Kozel (чеська преміум-бренд, виготовляють у Донецьку за ліцензією), Amsterdam Mariner (голландський бренд, виготовляють у Донецьку за ліцензією).

ПАТ «Міллер Брендз України» є частиною міжнародної компанії SABMiller plc.

SABMiller plc - одна з найбільших в світі пивоварних компаній (№ 2), представлена на всіх шести континентах. Компанія володіє 150-ма підприємствами в 75 країнах світу, які виробляють понад 210 млн. гектолітрів пива на рік. Шість брендів групи SABMiller входять в топ-50 світових брендів, серед них Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft, Grolsch і інші.

SABMiller plc має лістинг на фондових біржах Лондона і Йоганнесбурга.