"Таврія" в 2010 році збільшила виробництво коньяку на 15%

ВАТ "Агропромислова фірма" Таврія "(Нова Каховка) в 2010 році збільшило виробництво коньяків на 15,1%, або 78,1 тис. дал, в порівнянні з 2009 роком - до 595,6 тис. дал.

Про це сказано в річному звіті про підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, у минулому році підприємство скоротило випуск спиртів коньячних на 34,5% - до 55,1 тис. дал. На витримку закладено 536,9 тис. дал. спиртів.

У 2010 році компанія реалізувала 594,4 тис. дал. коньяків, що на 8,9% (9,3 тис. дал.) більше, ніж у 2009 році. У тому числі на експорт відправлено 41,2 тис. дал. коньяку, що майже на 40% (26,9 тис. дал.) менше показника 2009 року.

Довідка УНІАН. ВАТ "АПФ" Таврія "(Нова Каховка, Херсонська обл.) створено в лютому 1998 року на базі радгоспу-заводу" Таврія ". Підприємство займається первинним виноробством з можливістю переробки 20 тис. тонн винограду; вторинним виноробством з обсягом випуску вин в темно-зеленому розливі до 600 тис. дал.; коньячним виробництвом з виготовленням коньячних спиртів до 500 тис. дал. та випуском коньяків 200 тис. дал. щорічно; виробництвом міцних напоїв до 150 тис. дал.

Статутний капітал компанії становить 20 млн. 320,7 тис. грн.

За 18,7201% акцій АПФ "Таврія" належать трьом дніпропетровським компаніям - ТОВ "Булат Ко", ТОВ "Зоряний св т" і ТОВ "Андросвіт".