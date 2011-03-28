КМДА пропонуватиме Київраді відкласти заборону продажу алкоголю і тютюну в МАФах

Київська міська державна адміністрація пропонуватиме Київраді відкласти введення в дію рішення про заборону продажу алкогольних та тютюнових виробів у торговельних площах менше 40 кв. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам голова КМДА Олександр ПОПОВ.

За його словами, з цим рішенням складна ситуація стосовно його виконання, оскільки воно вступає у протиріччя з чинним законодавством та викликає протести підприємців. О.ПОПОВ звернув увагу, що вже відбулися акції протесту тих, хто торгує у МАФах, а також є звернення громадських організацій національного рівня відносно того, що це рішення Київради треба коригувати.

За словами керівника КМДА, це коригування може стосуватися як термінів уведення в дію документа, так і підходів до реалізації згаданої продукції.

Окремо О.ПОПОВ зупинився на невідповідності рішення Київради чинному законодавству. «Наприклад, законодавство вимагає, що неможливо торгувати алкогольними напоями в торгових об’єктах, які менше 20 кв. м, а в рішенні сесії – менше 40 кв. м. Тобто, воно вступає у протидію з діючим законодавством, і це треба доопрацювати. Ми не можемо зараз прийняти такі санкції і прибрати, наприклад, якийсь кіоск, а завтра будемо в суді відповідати, що порушили законодавство», - зазначив він.

Враховуючи це, за словами О.ПОПОВА, депутатам Київради буде запропоновано внести зміни до прийнятого рішення. «Тому буде дискусія ще з міською радою. Моя пропозиція – відстрочити поки виконання цього рішення хоча б на декілька місяців, щоб доопрацювати його і видати в такому варіанті, який не буде викликати конфліктних ситуацій і буде відповідати закону», - сказав О.ПОПОВ.