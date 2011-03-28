Завтра в Україні трохи потеплішає

У вівторок, 29 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий, місцями помірний дощ, вночі - подекуди з мокрим снігом, лише у північних, а вдень і у західних та більшості центральних областей без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура у східних областях вночі - 1-6° морозу, вдень - 4-9° тепла; на решті території вночі - від 2° тепла до 3° морозу, в Криму - 1-6° тепла, вдень - 6-11° тепла, на Закарпатті та в Криму - до 15°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 2° тепла до 3° морозу, вдень - 6-11° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 7-9° тепла.