Nemiroff розпочав експорт горілки в 6 нових країн

Українська горілчана компанія Nemiroff розпочала експорт горілки в Австралію, Нову Зеландію, Сирію, Фінляндію, Японію та Швейцарію, таким чином, розширивши поставки продукції до 72 країн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Nemiroff.

"У цьому році продукція Nemiroff з'явилася на полицях магазинів в Австралії, Новій Зеландії, Сирії, Фінляндії, Японії і Швейцарії", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, в 2010 збільшився обсяг продажу напоїв на ринках країн СНД - на 29%, Європи, Азії, США та інших - на 49%.

Реалізація продукції компанії в міжнародній мережі магазинів безмитної торгівлі duty free в 2010 році зросла на 82%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2010 року Nemiroff Холдинг збільшив обсяг продажу продукції на 13,6%, або на 56,8 млн. дол США, порівняно з показниками 2009 року - до 473,6 млн. дол США.

Довідка УНІАН. Nemiroff Холдинг - один з найбільших світових виробників алкоголю. Виробничі потужності компанії: 2 лікеро-горілчаних заводи розташовані в місті Немирів (Вінницька обл., Україна). Розлив продукції в Росії здійснюється на потужностях ВАТ «Лікеро-горілчаний завод «Ярославський» (входить у ФГУП «Росспиртпром»). У жовтні 2010 року міжнародний бренд Nemiroff почав розлив продукції в Республіці Білорусь на потужностях Республіканського унітарного підприємства «Мінськ Кристал» (входить до структури концерну «Белгоспищепром»).

У структуру холдингу входять Управляюча компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія Nemіroff, Дочірнє підприємство (ДП) «Алко Інвест», Торговельне представництво Nemіroff в Росії та Торговельне представництво Nemіroff у Польщі, а також Nemiroff International із штаб-квартирою в Будапешті (Угорщина).

Асортиментний портфель продуктів під міжнародним брендом Nemіroff нараховує 26 позицій. Основні торгові марки - «Українська медова з перцем», Nemiroff «Оригінальний», «Українська березова особлива», Nemiroff Premium і Nemiroff LEX.