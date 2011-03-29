Тимошенко критикує земельну реформу, запропоновану владою

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО критикує земельну реформу у тому вигляді, у якому її нині пропонує влада.

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV 28 березня пізно ввечері.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ті люди, які прийшли до влади, розпочинають приватизацію і торгівлю сільскогосподарськими землями. "Я хочу, щоб усі знали, що це дорожче, ніж усі заводи, які вони продали на початку 90-х. Не продали - забрали. Наша земля, за найскромнішими підрахунками, коштує до 400 млрд. доларів", - сказала лідер "Батьківщини".

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що зараз влада хоче так само скупити земельні паї за безцінь, зробити землю товаром, але не таким, який підтримає фермерів. "Це знову буде скупка монопольна. Це значить, що селяни залишаться без цих домогосподарств. Це значить, що ми з вами навіть на своїй власній землі не здатні будемо купити шматочок землі", - додала вона.

Лідер "Батьківщини" висловила переконанння, що «селяни не зможуть стати конкурентами тому капіталу, який прийде купувати землю, оскільки з іншого боку будуть виходити монополізовані та олігархізовані структури».

«Сьогодні декому потрібно отримати селян банкрутами і просто взяти їх за безцінь. Як цьому протистояти, коли в парламенті сидять вишибали? Вони ж не депутати. Ви подивіться - вони всі з переламанами носами, з отакими вухами, як у відповідних певних хлопців", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.