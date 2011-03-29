Горілка може подорожчати до 25-27 грн. за півлітрову пляшку - учасник ринку

Найближчим часом мінімальна ціна пляшки горілки може зрости до 25-27 грн. за 0,5 літра.

Такий прогноз кореспондентові УНІАН озвучив експерт, директор департаменту маркетингу компанії «Алеф-Віналь» Анатолій КОГАН.

За його словами, головною причиною подорожчання стане підвищення державою ціни на чистий спирт.

"Якщо восени 2008 року літр чистого спирту коштував 70 грн., то зараз ціна вже підніметься до 155 грн. Крім того, держава підвищує вартість акцизних зборів, а також ми спостерігаємо дике зростання цін на склотару, адже 40% від ціни пляшки - це вартість газу під час її виробництва. А ціна на газ, як відомо, зростає. Виробників обдирають і роздрібні мережі. Ви ж розумієте, що все це закладено у вартість пляшки, - сказав А.КОГАН.

Водночас, він не вважає, що це підвищення призведе до сплеску випуску самогону, так як його складові також зростають у ціні.

Експерт також прогнозує зростання цін на вино.

"Зараз мінімально пляшка вина коштує 12 грн., а буде - 16 грн., - сказав А.КОГАН.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Алеф-Віналь» (м. Дніпропетровськ) утворене в 1999 році. Підрозділами компанії є Кримський завод марочних коньяків «Багерово», завод виноробства ТОВ «Атлантіс» (Крим), ЗАТ «Бурлюк» (Крим), ЗАТ «Старокримський» (Крим), завод з розливу вин ТОВ «Атлантіс» (Дніпропетровська обл.). Продукція компанії: вино ТМ «Золота Амфора», коньяк ТМ «Клінков» ТМ «Жан Жак» і ТМ «Острів Крим», горілка ТМ «Горілка Українка», ТМ «Гельсінкі», ТМ «Столєтов» і ТМ «Графин».