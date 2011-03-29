Україна має намір дозволити продаж землі іноземцям

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявляє, що в рамках земельної реформи в Україні з 2012 року планується дозволити продаж землі сільськогосподарського призначення іноземним громадянам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.АКІМОВА заявила сьогодні, виступаючи на «Українському саміті: Чи можуть справжні реформи бути втілені в життя».

"З 1 січня 2012 року ринок сільськогосподарських земель повинен бути відкритий. Не лише для громадян України, але й для іноземних громадян, які захочуть працювати в цій важливій сфері", - сказала І.АКІМОВА.

За її словами, протягом першого півріччя 2011 року планується розробити й прийняти законодавчу базу, необхідну для здійснення земельної реформи. "Розвиток ринку землі передбачає підготовку законодавчої бази, яка обмежує можливість її неефективного використання. Всі ці закони повинні бути прийняті в першій половині 2011 року, щоб із 2012 року ринок землі запрацював повністю", - підкреслила вона.

І.АКІМОВА також додала, що в першу чергу йдеться про завершення створення земельного кадастру і ведення всіх необхідних реєстраційних документів.

Як повідомляв УНІАН, закон про ринок землі Верховна Рада України планує прийняти в першому кварталі 2011 року. Законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення передбачає запобігання спекуляціям із землею, врегулювання питань про те, хто має право купувати землю (зокрема, іноземні громадяни не мають права придбання сільгоспземель), а також встановлює мінімальну вартість сільськогосподарських земель.

2 березня Верховна Рада відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель.