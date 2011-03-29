Аграрії Дніпропетровської області почали сівбу ярових культур

Аграрії Дніпропетровської області 28 березня розпочали сівбу ярових культур на площі 1,192 млн. га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ЛЮБОВИЧ сьогодні під час наради з питань підготовки до весняно-польових робіт.

За його словами, планують засіяти 290 тис. га яровим ячменем, 269 тис. га - кукурудзою на зерно, 10 тис. га - просом, 14,5 тис. га - зернобобовими культурами та 509,4 тис. га - технічними культурами.

Площі під посівами зернових культур цього року збільшать з 51% до 56% від загальної кількості посівних площ, а посіви соняшнику скоротять з 26% до 20%. Також під час весняної посівної кампанії планують посіяти гречку на площі 2 тис. га.

О ЛЮБОВИЧ зазначив, що агрогосподарства регіону повністю забезпечені насінням і мінеральними добривами для посівної кампанії. Забезпеченість техніки паливом на сьогоднішній день становить 95%.

У Дніпропетровській області під урожай 2011 посіяно озимої пшениці на площі 468,6 тис. га, озимого ріпаку - на 54 тис. га.