«Таврія В» у травні планує відкрити в Києві делікатес-маркет «Космос»

Компанія «Таврія В» (м. Одеса), що розвиває однойменну мережу супермаркетів, в травні цього року планує відкрити перший в Києві делікатес-маркет «Космос».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в компанії.

Як відзначили в компанії, делікатес-маркет буде розрахований на ціновий сегмент середній і середній плюс. Співрозмовник агентства не уточнив місце розташування магазину та його торгову площу.

Перший делікатес-маркет «Космос» компанія відкрила в ТЦ «Сади Перемоги» в Одесі у 2007 році.

У компанії додали, що в травні також планують відкриття супермаркету «Таврія В» в Одесі торговою площею 400 кв. м.

За даними компанії, 25 березня в Миколаєві відкрився третій в місті і 36-й в Україні супермаркет «Таврія В» на місці супермаркету «Гіппо» у торговому центрі «КІТ». Торгова площа магазину склала близько 4 тис. кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «Таврія В» (м. Одеса) заснована в 1992 році. Займається роздрібною та гуртовою торгівлею, будівництвом і девеломпентом торгових центрів, розвитком мережі закладів громадського харчування «Т-СПРІНТ КАФЕ».

Станом на 29 березня ц.р., компанія управляє 36 супермаркетами торгової мережі «Таврія В» в Одесі, Миколаєві, Харкові, Хмельницькому, Іллічівську, Білгород-Дністровському, Ізмаїлі. Компанія має два логістичні комплекси загальною площею більше 6 тис. кв. м.