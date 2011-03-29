Global Spirits купив лікеро-горілчаний завод у Росії

Алкогольний холдинг Global Spirits (ЛГЗ "Хортиця") закрив операцію щодо купівлі власного виробництва в Росії - вологодського заводу "Вагрон", який вже перейменовано в «Русский север».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляють, що підприємство в серпні ц.р. почне випуск горілки під цією назвою. Згідно з планами компанії, протягом двох років вона повинна зайняти близько 10% російського горілчаного ринку.

Завод запустять у червні після проходження процедури переліцензування. Загальна сума інвестицій в придбання і модернізацію підприємства (потужність збільшиться до 6 млн. дал. на рік) складе 20-25 млн. дол.

Основною маркою придбаного заводу стане новий бренд - горілка «Русский север» (крім неї, на першому етапі заплановано запуск ще двох локальних марок).

На маркетингове просування нової марки GS планує витрачати 10-15 млн. дол. на рік.

Довідка УНІАН. В алкогольний холдинг Global Spirits входять: ЛГЗ "Хортиця", ОКЗ ТМ «Шустов», КВД ТМ «Oreanda», дистрибуційні компанії ТД «Мегаполіс» в Україні, ТД «Хортиця» у Росії.