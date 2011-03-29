Мінагропрод ініціює створення Державної аграрної страхової компанії

Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціює створення Державної аграрної страхової компанії.

Проект відповідного розпорядження Кабміну опубліковано на сайті міністерства.

Зазначається, що в сільському господарстві необхідно сформувати систему, яка дозволить забезпечити необхідний рівень функціональної взаємодії трьох головних учасників ринку страхування сільськогосподарської продукції – сільгоспвиробників, страховиків і держави та посилити контроль за функціонуванням системи агрострахування з боку держави.

Міністерство пропонує створити Державну аграрну страхову компанію (ДАСК) у рамках реалізації концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні. Планується, що ця концепція буде реалізуватися поетапно. На першому етапі передбачено створення законодавчих умов і розробка відповідних нормативно-правових актів для функціонування системи страхування сільськогосподарської продукції, а також забезпечення формування необхідних інфраструктурних елементів системи; створення ДАСК як самостійного державного підприємства, яке діє на принципах самофінансування й прибутковості.

На другому етапі передбачено впровадження необхідних стандартних страхових продуктів і проведення їх пілотного використання, а також формування необхідних баз даних щодо страхування сільськогосподарської продукції.

Термін впровадження – 1 рік із моменту ухвалення Закону України «Про особливості здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою».

Реалізація запропонованого проекту розпорядження потребує виділення коштів із державного бюджету для створення Державної аграрної страхової компанії в сумі, еквівалентній 1 млн. євро (мінімальний розмір статутного фонду страховика), що передбачено статтею 30 розділу III Закону України «Про страхування».