Підвищення цін на вівсянку викликане зниженням урожаю вівса поточного року - експерти

Підвищення цін на вівсяну крупу викликане зниженням урожаю вівса поточного року.

Про це в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомив генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир ЛАПА.

«У 2009 році врожай вівса в Україні становив 731 тис. тонн, у 2010 році - 458 тис. тонн. Тобто тільки 63% від рівня 2009 року. По вівсу ми маємо практично таку ж тенденцію, як і по гречці, - поступове зниження виробництва, і це відображає загальну тенденцію українського сільського господарства: велика увага сільгоспвиробників до більш прибуткових культур, унаслідок чого сегментні культури випадають. Ця тенденція сформувалася не в минулому році, а триває кілька років», - сказав В. ЛАПА.

За його словами, ціна на вівсяну крупу залежить від запасів вівса. «За даними Держкомстату про наявність зерна на підприємствах, які займаються переробкою і зберіганням, на 1 березня 2010 року запаси вівса були 33 тис. тонн, а на 1 березня 2011 року - 5,2 тис. тонн, тобто зниження майже в 6 разів. Не можна сказати, що запаси вівса зараз достатні. Такий порівняно низький показник запасів впливає на динаміку цін», - пояснив ген.директор асоціації.

На думку експерта, до надходження нового врожаю на ринок навряд чи можна чекати зниження цін. «А подальше підвищення ціни буде залежати не тільки від наявності зерна, а й від платоспроможності споживачів, але виключати цього не варто», - додав він.

В. ЛАПА уточнив, що «якщо дивитися по динаміці запасів, то (існують) дві проблемні позиції - це овес і гречка», по іншим культурам нестачі зерна немає.