У Києві немає ажіотажного попиту на гречку та борошно – КМДА

У Київській міській держадміністрації заявляють, що ажіотажного попиту на гречку та борошно у столиці немає.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що 26 березня у Києві було проведено 10 ярмарків у всіх районах столиці, де були широко представлені фермерські господарства та сільськогосподарські підприємства Київської області. У ярмарках взяли участь товаровиробники з Київської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Полтавської, Житомирської та Волинської областей. Всього було задіяно 1 тис. 764 автомашини: 464 з фруктами та овочами, 381 – з м’ясом, 101 – з рибою, 73 – з молокопродуктами та 745 – з іншими продовольчими товарами. Було реалізовано 1 тис. 568,5 тонн різної продукції.

Київська міськдержадміністрація організувала постачання у райони міста гречаної крупи від ДАК «Хліб України» для реалізації на всіх продовольчих ярмарках. Так, було продано 20,9 тонн крупи за ціною 18,99 грн. за кілограм. Крім того, на ярмарках здійснювалась реалізація гречаної крупи, завезеної виробниками з областей України. Такої крупи було реалізовано 1,2 тонни. Також на ярмарках здійснювався продаж борошна виробництва ВАТ «Київмлин», всього було реалізовано 11,8 тонни борошна за ціною 4,52–4,92 грн.

«Слід зазначити, що цими вихідними на 10 столичних ярмарках було задіяно рекордну кількість автомашин. Ми бачимо стабільний інтерес киян та виробників до таких заходів. Загалом на продовольчі ярмарки було завезено 30 тонн гречаної крупи, з яких реалізовано лише 22 тони, та 20 тонн борошна, з яких продалося 12 тонн. Це свідчить про відсутність ажіотажного попиту на ці продукти», – прокоментував ситуацію голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК заявив, що влада Києва розраховує знизити ціну на гречку за рахунок значного збільшення обсягів її поставок у столицю.