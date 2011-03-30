Мінекономрозвитку пропонує подовжити квоти на експорт зерна до липня

Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує подовжити дію квот на експорт зернових до 30 червня.

Відповідний проект постанови розміщений на сайті Мінекономрозвитку.

Разом з цим, документ пропонує збільшити обсяги експортної квоти на кукурудзу на 2 млн тонн.

У Мінекономрозвитку вважають, що скасування обмежень на експорт зернових культур призведе до значного їх подорожчання на внутрішньому ринку, що вплине на вартість практично всього спектру продовольчих товарів, сировини у виробництві хлібобулочних виробів і кормів у виробництві м’яса, м’ясопродуктів і яєць.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня перший заступник голови адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА повідомила, що Україна має намір замінити заходи нетарифного регулювання ринку зерна (квотування експорту) заходами тарифного регулювання.

«31 березня спливає дія квот на експорт зерна, і Президент Віктор ЯНУКОВИЧ зажадав підготувати відповідний акт, відповідно до якого, якщо потрібне обмеження, то це будуть не квоти, а митні заходи», - сказала І.АКІМОВА.

Разом з цим, на засіданнях 21 і 23 березня Кабінет міністрів розглядав законопроект про введення експортного мита на зерно замість квотування експорту.

Документом, який було розроблено Міністерством фінансів, пропонувалося ввести експортні мита на: пшеницю, суміш пшениці та жита, полбу – 9%, ячмінь – 14%, кукурудзу – 12%.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України 4 жовтня 2010 року встановив до кінця року квоти на експорт пшениці і суміші пшениці й жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн., гречки - 1 тис. тонн.

8 грудня 2010 р. режим квотування був продовжений до кінця березня 2011 року, а розмір квот збільшений на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшений на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, кукурудзи – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 січня 2011 року міністр агрополітики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.

22 лютого він повідомив, що Міністерство аграрної політики і продовольства планує дати остаточну відповідь з приводу ситуації з квотуванням зерна у першій декаді березня після того, як буде завершений аналіз залишків зерна в Україні.

Зернотрейдери Євросоюзу і США висловлюють стурбованість у зв`язку із втручанням держави у роботу зерноринку, введенням квот і непрозорим їх розподілом.