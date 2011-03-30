Уряд встановив квоти на експорт гречки і продуктів з неї

Кабінет Міністрів України встановив експортні квоти на гречку і продукти з неї.

Відповідну постанову Кабміну (№300 від 23 лютого ц.р.) обнародувано на сайті парламенту.

Згідно з документом, до списку сільгосппродукції, експорт якої підлягає квотуванню, включено гречку, гречане борошно, крупу, пластівці та готові харчові продукти з гречки.

Нагадаємо, в Україні спостерігається дефіцит гречки. Раніше Кабмін встановив нульову ставку на імпорт гречки. Крім того, уряд заявив про намір імпортувати гречку з Китаю, перша партія китайської гречки має бути ввезена до України 4-5 квітня ц.р.