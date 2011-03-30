Кабмін продовжив квоти на експорт зернових

Кабінет міністрів України продовжив дію квот на експорт зернових до 1 липня поточного року і збільшив обсяг квот на експорт кукурудзи на 2 млн. тонн.

Про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів агентству УНІАН повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ.

«Ми ухвалили рішення про продовження квот, але його необхідно допрацювати. Під час обговорення були окремі зауваження», - сказав В.КОПИЛОВ.

При цьому він наголосив, що квоти розподілятимуться згідно із законом, який розглядається у Верховній Раді, через аукціони.

Також він підкреслив, що уряд рекомендуватиме Верховній Раді швидше прийняти цей законопроект.

«Ми рекомендуватимемо Верховній Раді швидше розібратися з цим законом», - сказав В.КОПИЛОВ.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України 4 жовтня 2010 року встановив до кінця року квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби обсягом 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн, гречки - 1 тис. тонн.

8 грудня 2010 р. режим квотування було продовжено до кінця березня 2011 року, а розмір квот збільшено на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшено на 500 тис. тонн - до 1 млн. тонн, кукурудзи - на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 січня 2011 року міністр агрополітики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.

22 лютого він повідомив, що Міністерство аграрної політики і продовольства планує дати остаточну відповідь з приводу ситуації з квотуванням зерна у першій декаді березня після того, як буде завершено аналіз залишків зерна в Україні.

Зернотрейдери Євросоюзу і США висловлюють стурбованість у зв'язку з втручанням держави в роботу зерноринку, введенням квот і непрозорим їх розподілом.

Крім того, 29 березня перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА повідомила, що Україна має намір замінити заходи нетарифного регулювання ринку зерна (квотування експорту) заходами тарифного регулювання. «31 березня закінчується дія квот на експорт зерна, і Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає підготувати відповідний акт, згідно з яким, якщо потрібні обмеження, то це будуть не квоти, а митні заходи», - сказала І.АКІМОВА.

Водночас на засіданнях 21 і 23 березня Кабінет міністрів розглядав законопроект про введення експортного мита на зерно замість квотування експорту. Документом, який було розроблено Міністерством фінансів, пропонувалося ввести експортні мита на пшеницю, суміш пшениці і жита, полбу - 9%, ячмінь - 14%, кукурудзу - 12%.