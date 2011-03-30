ГПУ порушила справу відносно посадових осіб Держкомітету ветмедицини

Генеральна прокуратура України за матеріалами СБУ порушила кримінальну справу відносно заступника голови Державного комітету ветеринарної медицини та начальника Головного управління ветеринарної медицини однієї з областей України за отримання хабара в особливо великих розмірах.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

29 березня під час огляду місця події було вилучено 42 тис. доларів США, переданих директором одного з товариств як хабар заступнику голови Держкомітету ветеринарної медицини за отримання дозволу на ввезення на митну територію України морепродуктів.

Після проведення невідкладних слідчих дій високопоставлені посадові особи Держкомітету ветеринарної медицини були затримані за підозрою у скоєнні злочину і поміщені в ІТТ ГУ МВС України в м. Києві.

Розпочато слідство, встановлюються інші службові особи, причетні до здирства і отримання хабарів.