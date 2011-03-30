Полтавська облрада затвердила програму розвитку тваринництва

Сьогодні депутати Полтавської обласної ради затвердили обласну Програму розвитку тваринництва на 2011-2015 роки вартістю 7,6 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Головного управління розвитку агропромислового комплексу Полтавської облдержадміністрації Олександр СЕНЬ відзначив, що тваринництво має особливе значення для стабільного розвитку аграрного виробництва, оскільки забезпечує надходження коштів увесь рік і наповнення бюджетів.

«На жаль, будівництво та реконструкція тваринницьких ферм і комплексів проводиться за рахунок власних коштів і не дозволяє швидкими темпами своєчасно вводити об'єкти в експлуатацію», - сказав він.

За інформацією О. СЕНЯ, в молочному скотарстві впроваджується 12 проектів з будівництва комплексів з сучасними технологіями годування, утримання, доїння та реконструкції існуючих приміщень, у свинарстві - 7 проектів. У молочному скотарстві це дозволить збільшити поголів'я корів майже на 4 тис. голів, виробити додатково 20 тис. тонн молока, отримати 60 млн. грн. від реалізації продукції.

Також начальник Головного управління розвитку АПК зазначив, що в галузі свинарства програмою передбачено збільшення поголів'я свиней, реалізація 33,2 тис. тонн м'ясних свиней у живій вазі та отримання 468 млн. грн.

У 2011 році планується відновити роботу 31 ферми, в тому числі для поголів'я корів - три на 600 голів, свиней - 9 на 8730 голів. Це дозволить додатково виробляти 4,5 тис. тонн молока на суму 13,5 млн. грн. і реалізувати 0,84 тис. тонн свинини в живій вазі на суму 10,9 млн. грн.

Також будуть отримані додаткові кошти від впровадження інвестиційних проектів: у 2011 році - 142,3 млн. грн., у 2013 році - 164,8 млн. грн., у 2015 році - 220,2 млн. грн.