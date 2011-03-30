Підвищення цін на вівсяну крупу є черговим ажіотажем – Присяжнюк

Підвищення цін роздрібної торгівлі на вівсяну крупу є черговим ажіотажем, заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

Про це йдеться в повідомленні департаменту інформації і комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, розміщеному на урядовому сайті.

М.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що частка споживання населенням вівсяної крупи майже втричі нижча, ніж гречаної.

Водночас, за словами міністра, в Україні вівса виробляється набагато більше від потреби. "Ми виробили 600 тисяч тонн вівса в 2010 році, а для споживання в продовольчому харчуванні необхідно лише 80 тисяч тонн", - сказав він.