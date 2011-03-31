У Волинській області розпочали посів цукрового буряка

Аграрії Волинської області розпочали посів цукрового буряка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Волинської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, посіви цукрових буряків планують збільшити в порівнянні з минулим роком приблизно на 10 тис. га.

Голова Волинської облдержадміністрації Борис КЛИМЧУК зазначив, що приклад минулого року, коли в області буряками було засіяно 16 тис. га, дав позитивний результат. «Ми не будемо зупинятися на досягнутому. Плануємо посіви мінімум на 25 тис. га, що за оптимальної переробки буряка дасть 115 тис. тонн цукру », - сказав він.

Також Б.КЛИМЧУК повідомив, що нещодавно Аграрний фонд України закупив в області 27 тис. тонн цукру, аби регулювати ціни на нього.