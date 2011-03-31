Акімова відмовилася коментувати рішення про продовження квот на експорт зерна

Перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА сьогодні у Донецьку відмовилася коментувати вчорашнє рішення Кабінету міністрів України про продовження квот на експорт зерна.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, чому Кабмін ухвалив рішення про продовження квот на експорт зерна, тоді як вона і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ говорили про протележне і про введення митного збору, І.АКІМОВА сказала: «Я це не коментую. Я не готова зараз відповісти на це запитання, але я від своїх слів не відмовляюся».

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України 4 жовтня 2010 року встановив до кінця року квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби обсягом 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн, гречки - 1 тис. тонн.

8 грудня 2010 р. режим квотування було продовжено до кінця березня 2011 року, а розмір квот збільшено на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн.

29 березня 2011 року в рамках виступу на українському саміті: "Чи можуть справжні реформи бути реалізовані в житті?" І.АКІМОВА заявила, що Україна має намір замінити заходи нетарифного регулювання ринку зерна (квотування експорту) заходами тарифного регулювання.

"31 березня закінчується дія квот на експорт зерна, і Президент висунув вимогу підготувати відповідний акт, відповідно до якого, якщо потрібні обмеження, то це будуть не квоти, а митні заходи", - сказала вона.

Проте 30 березня Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про продовження дії квот на експорт зернових до 1 липня поточного року і збільшив обсяг квот на експорт кукурудзи на 2 млн. тонн.