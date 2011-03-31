Ціна на гречку з Китаю становитиме близько 17 грн. за кг вроздріб. Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомив директор департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Анатолій РОЗГОН.

Він повідомив, що «китайська гречка вже у дорозі. Чекаємо її в перших числах квітня».

«Ціна на цю гречку буде 14 грн. у порту на митній території України. Уроздріб ще витрати – 2-3 грн. Я думаю, що ціна не перевищить 17 грн. за 1 кг», - сказав А.РОЗГОН.

Він додав, що гречка «їде» не в зерні, а в крупі, розфасована і упакована. «Там написано «Крупа гречана. Made in Chinа», - пояснив директор департаменту.

Як повідомляв УНІАН, Україна має намір ввезти з Китаю 20 тис. тонн гречаної крупи. Згідно з попередніми підрахунками, відпускна ціна на китайську гречку в Україні становитиме 10-11 грн./кг.

Водночас міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК попереджає, що закуплена у Китаї гречка відрізнятиметься від тієї, до якої звикли українці. «Зрозуміло, що ця гречка відрізнятиметься, але не тому, що вона кормова, а тому що це інші сорти гречки. До того ж ми підходимо до цього питання зважено і побачимо по першій партії, чи сприйме наш споживач цю продукцію. Потім робитимемо висновки», – сказав міністр.

Він також відзначив, що гречку Україна закуповує у Китаї не для того, щоб покрити її дефіцит, а для того, щоб знизити ціни на неї на українському ринку.