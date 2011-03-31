Аграрії засіяли ранніми яровими 0,8 млн. га - 19% від прогнозу

В Україні ранні ярові зернові і зернобобові культури на сьогодні посіяні на площі 761 тис. га, що становить 19% від прогнозу (4,048 млн. га) і на 225 тис. га менше, ніж минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, ярова пшениця посіяна на площі 47 тис. га, ячмінь – 566 тис. га, овес – 44 тис. га, горох – 101 тис. га.

Сівба ведеться у 18 регіонах, найбільші площі засівають у господарствах АР Крим – 64,9 тис. га (95% прогнозу), Миколаївській – 129,8 тис. га (71%), Херсонській – 105,9 тис. га (59%) та Одеській - 164,1 тис. га (55%) областях.

У міністерстві нагадали, що загальний обсяг весняно-польових робіт становитиме 25,4 млн. га, зокрема площа посіву ярових культур - 16,2 млн. га, підгодівля озимих зернових культур – 8,1 млн. га, ріпаку – 1,1 млн. га.

Площа озимих зернових у незадовільному стані (вимагає підсіювання або пересівання) прогнозується на рівні 7-9%, що становить близько 500 тис. га (минулого року пересіяно 730 тис. га). Найбільше таких площ у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській і Харківській областях.

Станом на 31 березня озимі зернові культури підгодовано на площі 6 млн. га (75%), що на 1,5 млн. га більше, ніж за відповідний період минулого року.