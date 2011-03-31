На захист грунтів цього року виділено 5 млн. грн.

Цього року держава вперше виділила 5 млн. грн. для фінансування програми із захисту й збереження грунтів. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Цього року держава вперше виділила 5 млн. грн. для фінансування програми із захисту й збереження грунтів. Це порівняно невеликі кошти, але вони є добрим знаком для українських аграріїв, адже впродовж 2006-2009 років держава взагалі не виділяла жодної копійки на підживлення грунтів і відновлення їх родючості», - повідомив міністр.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, досить багато запущених грунтів, які необхідно відтворювати вже цього року. «У зв'язку з тим, що ми плануємо найближчим часом завершити земельну реформу, а парламентарії повинні прийняти Закон «Про ринок землі», Мінагропрод ініціює урахування всіх побажань аграріїв при розробці й ухваленні Закону «Про родючість грунтів», - повідомив він.

«Контроль за якістю грунтів і внесенням необхідної кількості поживних речовин, яких вимагає земля, підтримка її родючості буде спільною роботою міністерства, власників земельних паїв і сільгоспвиробників», - сказав міністр.