Яценюк вважає, що в Україні наступною може бути аграрна революція

Народний депутат, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що якщо в Україні відбудеться революція, то це це буде аграрна і земельна революція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції в Донецьку, коментуючи можливе зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

«Я одразу хочу попередити – якщо в Україні відбудеться революція, то це відбудеться аграрна й земельна революція», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, наміри нинішньої влади є «приватизацією землі за прикладом 90-х років. Тоді видавали приватизаційні майнові сертифікати і розікрали всі шахти й заводи, сьогодні хочуть розтягнути всю землю, яка вже розпайована, яка вже загалом належить людям».

«Йдеться про те, що чинна влада підготувала схему, за якою планується скуповувати всі землі сільськогосподарського призначення через емісію Національного банку. Тобто, вони хочуть створити сімейний банк, надрукувати гроші, за ці гроші скуповувати у населення землю і друге: щоб ви не сумнівалися, ця земля не оброблятиметься, тому що вони не вміють обробляти. Мета цього скуповування – велика спекуляція», - відзначив він.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, «тому вони хочуть іноземним громадянам і іноземним компаніям дати право власності на українську землю. Я думаю, що це оцінюється в декілька трильйонів доларів, коли за надруковані українські гроші скуповуватимуть у українців всю землю, а відтак її успішно разом з Українською державою продадуть іноземцям».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що у нього і у партії «Фронт Змін» з даного питання є чітка політична позиція, яка полягає в тому, щоб не допустити розкрадання українських земель.

«Тому наша політична позиція полягає в тому, що, по-перше, зняття мораторію на землю можливе тільки в тому разі, якщо право власності на землю в Україні належатиме тільки фізичним особам – громадянам України. Друге – цільове використання землі є обов`язковим. Тільки той, хто обробляє землю, може володіти цією землею. Той, хто на ній не сіє, не жне, той, хто не працює на сільських угіддях, має позбавлятися права власності», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

«Третє – обмеження права власності на землю в одних руках. За моїми оцінками, від 10 до 20 тис. гектарів. Тому що це є економічно обгрунтованим, дає змогу фермеру вести ефективне господарство», - наголосив він.

Четвертим пунктом він назвав те, що «держава повинна встановити на своєму ринку земельного агента, і лише у держави можна купити землю, і лише держава може продати землю».

А.ЯЦЕНЮК відзначив, що Україна сьогодні, маючи такі прекрасні сільськогосподарські землі, «сильна тим, що може нагодувати себе і нагодувати світ».

На його думку, «наступна криза буде продовольча, і саме на продовольчій кризі Україна може зіграти важливу роль». «У когось є нафта, у когось газ, у когось є високі технології, а в Україні є можливість забезпечити продовольчу безпеку», - впевнений А.ЯЦЕНЮК.