«Київхліб» випустить облігації на суму 150 млн. грн.

Акціонери ВАТ «Київхліб» на чергових зборах 29 березня п.р. прийняли рішення про відкрите розміщення облігацій на суму 150 млн. грн., що перевищує 25% статутного капіталу товариства.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, будуть випущені облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені), номінальна вартість - 1 тис. грн., Кількість облігацій - 150 тис. шт. бездокументарної форми.

Розміщення облігацій буде поводиться на фондовій біржі.

Мета емісії облігацій - інвестиції в основне обладнання, енергозберігаючі технології, погашення існуючих кредитів і кредитних ліній, забезпечення ресурсної бази (закупівлі зерна).

Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями будуть власні кошти емітента та кошти, які будуть отримані емітентом у результаті господарської діяльності.

Довідка УНІАН. ВАТ "Київхліб" створене на базі державного підприємства "Київхліб" у 1996 році. До складу підприємства входять 17 хлібопекарських підприємств (9 - у Києві та 8 - у Київській області), ремонтно-монтажний комбінат, інформаційно-обчислювальний і навчальний центри і "Київхлібпостач".

Потужність "Київхлібу" становить більше 1,7 тис. тонн на добу хлібобулочних і 12,6 тис. тонн на рік кондитерських виробів, а асортимент нараховує 470 найменувань хлібобулочних і 460 кондитерських виробів.